Otro alcalde capturado por corrupción

El mandatario municipal, del Partido de La U, fue capturado por orden de un juez de control de garantías en la ciudad de Florencia, Caquetá, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, peculado y contrato sin los requisitos legales.

Según la Fiscalía José Ferrín Realpe firmó varios contratos para la prestación de servicios y la construcción de un polideportivo en el municipio de Curillo, pero los recursos públicos terminaron en manos de terceros.

“Las declaraciones de testigos que aseguraron a la Fiscalía fueron presionados para firmar los recibos que supuestamente daban fe de ser beneficiarios de la entrega de un combustible para la puesta en marcha de proyectos productivos”, dijo Alexander Bermeo, director Seccional de Fiscalías de Caquetá.

La investigación surgió luego de denuncias ciudadanas y concejales que aseguraron tener los documentos para demostrar como el alcalde y otros dos funcionarios de la alcaldía, también capturados, los presionaban para alterar los soportes que daban legalidad a las actuaciones del mandatario.