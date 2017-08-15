Capturan a líder social por retención ilegal de policías en Caquetá

Mediante orden judicial, el grupo Gaula de Policía Caquetá, permitió la captura de Nelly Luna, reconocida líder social, implicada presuntamente, en la retención de un grupo de uniformados que adelantaban la erradicación de cultivos ilícitos en el corregimiento de la Unión Peneya, del municipio de La Montañita, en el norte del departamento.

El comandante de policía Caquetá, el coronel Javier Navarro Ortiz, señaló que la mujer de 51 años, fue la responsable de persuadir a la comunidad campesina en el que 15 policías adscritos a la unidad de antinarcóticos, estuvieron retenidos por más de 24 horas, hechos ocurridos el 2 de febrero del presente año.

La mujer capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía Seccional de Florencia, quien deberá responder por el delito de secuestro extorsivo.