Capturado en Caquetá ex integrante de las Farc por homicidio

Tras varios meses de seguimiento, el Ejército en coordinación con la Sijin de Policía Caquetá, dieron captura a alias el Kiko, ex integrante de las Farc quien era buscado por las autoridades como autor material del crimen de alias Yunda, quien perteneció a la Columna Teófilo Forero ex organización insurgente que hizo presencia en Huila y Caquetá.

Alias Kiko cometió el crimen en diciembre del año anterior luego de haber cumplido una condena por varios delitos en una cárcel de la ciudad de Florencia, según lo informó el general Francisco Javier Cruz, comandante de la Sexta División.

El capturado alias Kiko, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de homicidio.