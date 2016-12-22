Funcionario de la alcaldía de Puerto Rico, Caquetá, fue víctima de secuestro en su propia vivienda

El secretario de Gobierno de la alcaldía del municipio de Puerto Rico, Caquetá, Jesús Mauricio Tafur, su esposa y sus dos hijos menores de edad, fueron víctimas de tortura y secuestro en su propia vivienda, por hombres armados que se identificaron como paramilitares del grupo los Urabeños.

Los delincuentes aparte de amordazar al funcionario y toda su familia durante varias horas, se llevaron un computador con información de la administración municipal, documentos oficiales entre otros objetos vital importancia.

“Cuando tocaron la puerta de mi casa, salí y eran hombres portando armas cortas que se identificaron como paramilitares de los Urabeños, nos llevaron hasta el patio de mi casa, me amordazaron junto a mi esposa y mis dos hijos de ocho y nueve años, revolcaron toda mi casa se llevaron un computador con información de mi trabajo, horas después la comunidad alertó a la policía y llegaron a rescatarnos” narró a Caracol Radio el secretario de gobierno.

El funcionario aseveró finalmente, que los hombres armados antes de abandonar la vivienda, le ratificaron que eran paramilitares de ´Los Urabeños´ y que desde hace un mes llegaron al Caquetá para quedarse.

Entre tanto la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación avanzan en los procesos de investigación y trabajan en la elaboración de los retratos hablados de los delincuentes, para de forma oportuna lograr su captura.

Fotos suministradas por la alcaldía municipal de Puerto Rico, Caquetá.