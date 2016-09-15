Alcalde de San Vicente del Caguán destacó presencia de Timochenko en Caquetá

El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, crítico del proceso de paz, se mostró optimista tras el arribo de Timochenko y demás delegados de las Farc, a la zona del Yari en el norte del Caquetá, lugar donde se realiza la conferencia guerrillera, sobre el final del conflicto armado.

“Considero que la presencia de alias Timochenko a nuestro municipio, va a permitir que socialice en esta conferencia los acuerdos de paz y que le diga a sus guerrilleros, la importancia sobre el fin del conflicto armado y más para esta zona, que ha sido golpeada por la violencia y abandonada por el Estado” expresó.

Finalmente el mandatario local del Centro Democrático, le exigió al gobierno nacional inversión social para San Vicente del Caguán y todo el Caquetá, al señalar que esa región del país ha sido una de las más golpeadas por la violencia guerrillera.