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09 jul 2026 Actualizado 09:55

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Orden Público

Alcalde de San Vicente del Caguán destacó presencia de Timochenko en Caquetá

Le pidió a los delegados de las Farc, convencer a sus guerrilleros la importancia de la paz para el país.

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El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, crítico del proceso de paz, se mostró optimista tras el arribo de Timochenko y demás delegados de las Farc, a la zona del Yari en el norte del Caquetá, lugar donde se realiza la conferencia guerrillera, sobre el final del conflicto armado.

“Considero que la presencia de alias Timochenko a nuestro municipio, va a permitir que socialice en esta conferencia los acuerdos de paz y que le diga a sus guerrilleros, la importancia sobre el fin del conflicto armado y más para esta zona, que ha sido golpeada por la violencia y abandonada por el Estado” expresó.

Finalmente el mandatario local del Centro Democrático, le exigió al gobierno nacional inversión social para San Vicente del Caguán y todo el Caquetá, al señalar que esa región del país ha sido una de las más golpeadas por la violencia guerrillera.

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