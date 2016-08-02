Comerciantes rechazan crimen de empresario en Florencia, Caquetá

Total rechazo causó en la ciudad de Florencia, Caquetá, el crimen del empresario Leonardo Jaramillo Esguerra, atacado con arma de fuego por desconocidos quienes se desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje, según versiones oficiales.

El lamentable hecho se produjo mientras la víctima de 35 años se disponía a cumplir con un partido de fútbol en una cancha sintética ubicada en el barrio los Transportadores de la capital caqueteña.

“Repudiamos el crimen de Leonardo Jaramillo, era un empresario muy reconocido de la ciudad, era una persona dedicada a su trabajo diario, estamos muy preocupados porque han sido varios los casos de homicidios contra comerciantes aquí en el Caquetá” relató el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia, Carlos Andrés Prada.

El dirigente gremial le exigió a las autoridades, celeridad en las investigaciones que permita dar con el paradero de los agresores.