“Las Farc atacaron con un francotirador a un soldado”: Ejército

El general Cesar Augusto Parra, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter del Ejército denunció en Caracol Radio que las Farc incumplió el cese unilateral al fuego porque este miércoles un francotirador de la guerrilla atacó a uno de sus soldados en zona rural de Florencia, Caquetá.

“Hemos ubicado laboratorios del Bloque Sur de las Farc. Y ayer, desafortunadamente, dos soldados cayeron en un campo minado, uno de ellos sufrió amputación de su pie derecho. Y hoy, uno de nuestros soldados fue atacado con un francotirador del Bloque Tercero de la guerrilla. El uniformado recibió el impacto en un brazo y su abdomen y está gravemente herido en una clínica en Florencia”, reportó el oficial, quien cree que esta guerrilla ataca al Ejército evitando que los militares erradiquen las plantaciones de coca en esta región del país.

“Con el hecho de hoy la guerrilla no está cumpliendo el cese unilateral al fuego, atacan a nuestros hombres y nosotros los hemos respetado, de acuerdo a las premisas que tienen las Fuerzas Militares. Ahí las Farc tienen que pensar muy bien lo que están haciendo. Nosotros seguiremos cumpliendo con la misión que nos ha dado la Constitución Política: control de nuestro territorio”, concluyó el general Parra.