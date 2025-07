De Teo miro la definición y de Bacca los movimientos: Roger Martínez

Argentina

El delantero colombiano de Racing, Roger Martínez, en diálogo con el portal de la FIFA, habló sobre la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016, partido en el que fue fundamental marcando los dos goles para la victoria ante Estados Unidos.

Además, el cartagenero se refirió a su trayectoria en el fútbol argentino, donde ha pasado por Deportivo Santamarina, Aldosivi y Racing. En la temporada acumula 6 goles con ‘La Academia’, tres por el Torneo de Primera División, dos por Copa Libertadores y uno por el Torneo de Verano.

“Estaba muy confiado en que podíamos tener una buena noche como grupo pero en lo personal no me imaginaba vivir ese momento. El fútbol te regala cosas que son muy lindas”, expresó Martínez recordando la noche en Texas en la que Colombia se clasificó a Río 2016.

“No teníamos presión por eso. Estábamos muy motivados y ser un grupo muy unido en el que parecemos familia nos llevó a conseguir el buen resultado que necesitábamos”, agregó.

El delantero habló sobre la importancia que tuvo el psicólogo Rafael Sabaraín previo al partido definitivo en Estados Unidos: "antes de jugar nos mostró un vídeo de cómo era la estadía en la Villa Olímpica, de todo lo que había y se disfrutaba. A mí y a todo el grupo nos motivó muchísimo. Son cosas que uno no tiene la dimensión. Nos ayudó mucho a sacar el resultado adelante. Lo vimos y no nos queríamos perder los Juegos por nada del mundo”.

Sobre la admiración que siente hacia sus compatriotas comentó: “de Teo miro la definición y de Bacca los movimientos, las diagonales”.

“Lo pensé mucho. En Colombia me conocían y podía estar tranquilamente en un club de Primera, pero no quise eso. Quería venir y pelearla acá porque Argentina es un fútbol distinto, con mucha vidriera y que me gustó siempre”, manifestó el cartagenero, que tuvo un paso fugaz por Argentina a sus 17 años, pero volvió a los 18 para quedarse en Racing. “Le debo mucho. Es el club que me dio la oportunidad de jugar en Primera y ser un profesional”.

Muchas dificultades se presentaron en el camino para Roger: “la pasé mal, sufrí por estar lejos de la familia, no me cuidaba con las comidas, no tenía a alguien que me guiara en las áreas del fútbol pero las cosas pasan para que uno aprenda. Cuando las cosas no te salen bien es cuando más fuerzas tienes que sacar para salir adelante. Yo sacaba fuerzas de donde no tenía para salir adelante. Pensaba en mi familia, que allá no la estaba pasando bien. Siempre tenía presente que con el fútbol podía cambiar las cosas y mantenerlos a ellos”.

Luego de pasar por Deportivo Santamarina y tener una buena temporada en Aldosivi con 6 goles, regresó a Racing. “Es el mejor momento de mi carrera. Me siento muy feliz. Cuando tengo enfrente un rival sólo pienso en eludirlo. Los compañeros y el cuerpo técnico que tuve en Aldosivi me ayudaron mucho, me dieron mucha confianza. Y cuando volví a Racing pasó lo mismo”.

Para finalizar, Martínez se refirió a lo que serán los Juegos Olímpicos, en los que la Selección Colombia comparte grupo con Suecia, Japón y Nigeria: “tenemos un grupo humano muy bueno, jugadores buenísimos individualmente. Vamos a tratar de jugar siempre con la misma alegría que caracteriza a los colombianos. Ojalá que esa alegría se demuestre en la cancha y podamos hacer una buena campaña”.