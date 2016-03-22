A la cárcel cinco azafatas por transportar dinero ilícito hacia Colombia

ACTUALIZACIÓN (08/04/2026): Conforme a las sentencias proferidas por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Penal, debidamente allegadas a este medio, se resolvió:

Sentencia del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., radicado No. 1100160000020160127600 del 28 de noviembre de 2025, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la acción penal por el delito de Enriquecimiento ilícito de particulares, previsto en el artículo 327 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, en favor de Homero Prieto Rivera, identificado con cédula xxxx; Magnolia Isabel Ramírez, identificada xxxx; José Germán Morales, identificado xxxx; y John López Arjona identificado xxxx.

SEGUNDO: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la acción penal por el delito Concierto para delinquir agravado, previsto en el artículo 340 Inc 2do del Código Penal en favor de Magnolia Isabel Ramírez, identificada xxxx; José Germán Morales, identificado xxxx; y John López Arjona identificado xxxx.

...

SÉPTIMO: ABSOLVER en aplicación del artículo 7 del C.P.P. a John López Arjona, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxx, del cargo de Autor del delito de Lavado de Activos, previsto en el artículo 323 del Código Penal, modificado por la Ley 1762 de 2015.

Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.-Sala Penal- radicado No. 1100160000020160127605 del 16 de marzo de 2026, resolvió:

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida, el 28 de noviembre de 2025, por el Juzgado 8vo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que absolvió HOMERO PRIETO RIVERA, identificado xxxx; MAGNOLIA ISABEL RAMÍREZ GONZÁLEZ, identificada xxxx, JOSÉ GERMAN MORALES, identificado xxxx, y JOHN LÓPEZ ARJONA identificado xxxx, del lavado de activos. Al primero, también por el ilícito de concierto para delinquir agravado.

El juzgado 75 de garantías de Paloquemao cobijó con medida de aseguramiento a 13 personas, entre ellas cinco auxiliares de vuelo de una reconocida Aerolinea, que fueron capturadas hace dos semanas por supuestamente hacer parte de una organización internacional dedicada a lavar dinero.

Según la Fiscalía, ellos transportaron hacía Colombia miles de dólares y euros de dudosa procedencia desde España, Estados Unidos y México. Habrían realizado 12 envíos en maletas con doble fondo o en paquetes adheridos al cuerpo.

Durante el proceso de investigación el CTI de la Fiscalía, junto con la Policía, realizaron siete incautaciones por un valor de 1,3 millones de dólares y 823.389 euros que, en pesos, superan los 7.000 millones de pesos. Las capturas se hicieron en Cundinamarca, Antioquia, Sucre y Tolima.

Estas personas tendrán que permanecer en la cárcel la Picota, las mujeres en el Buen Pastor de Bogotá mientras se adelanta el proceso por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que cobijan una condena de entre los 10 a 20 años.

Los capturados fueron identificados como

1. Homero Prieto Rivera

2. Magnolia Ramírez González

3. Jaime Rufino Blanco

4. José Jamir Méndez Díaz

5. Jhon Edison Cifuentes

6. Pablo César Ramírez

7. Lina Claudia Jiménez Vargas

8. Héctor Pinillos García

9. Jhon López Arjona

10. José Bernal Morales

11. Mauricio Echavarría Rodríguez

12. Nona María Carrasquilla

13. Nubia Andrea Hernández Gómez