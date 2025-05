Proponen nombrar gerente especial para el Archipiélago de San Andrés

Para el defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, es imperativo nombrar un gerente especial para el archipiélago, para solucionar problemas como la mala prestación de los servicios públicos, inseguridad, falta de vivienda y la nula inclusión de los raizales en la toma de decisiones para el departamento, el funcionario además iniciará mesas de seguimiento a la situación de la comunidad.

“Hay un descontento en la población raizal por no haber sido tenida en cuenta en este proceso, se me ha expresado muy particularmente que cuando se hicieron los planes hace dos años, para la atención de las necesidades primarias en el pueblo sanandresano, no se tuvo en cuenta el pueblo raizal, hay un sentimiento de pertenencia que sienten desconocido por cuenta del Gobierno y me han transmitido inquietudes que tiene que ver con la salud, con la educación, con la misma seguridad, con el manejo del territorio, que la Defensoría acoge y que en su papel de defensor de los Derechos Humanos, transmitirá al Gobierno central”.

Cajiao anunció para San Andrés, un modelo de seguimiento similar al implementado por la Defensoría en Buenaventura, con el que se busca tender un puente entre la comunidad y las autoridades.

“Hay que reconocer que el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante en recursos, pero el problema es la articulación entre los dineros del centro y el desarrollo de estos proyectos a nivel de la Gobernación”.

El funcionario mencionó casos especiales como subsidios entregados a la pesca, pero no hay suficientes embarcaciones; en el caso de los servicios públicos es necesario mejorar la calidad y cobertura y en materia de Derechos Humanos, la entidad señaló que están insatisfechos.