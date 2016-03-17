Defensoría vigilará los 57 municipios donde se adelantará el paro nacional

La Defensoría del Pueblo anunció que realizará un monitoreo permanentemente a la jornada de paro nacional que se realizará en el país.

Esto luego de que al realizarse un estudio se evidenciará que durante enero de 2016 se registró un incremento de las protestas sociales en el país, registrando un total de 125 hechos de protesta durante el primer mes del año.

Un total de 57 municipios del país serán escenario de marchas y concentraciones en el marco del paro nacional convocado por diferentes sectores para protestar en contra de algunas de las políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno Nacional.

En Atlántico se espera que además de la gran movilización en Barranquilla, otras organizaciones campesinas se realizarán marchas en los municipios de Sabanalarga, Ponedera, Campo de la Cruz, Soledad, Malambo, Repelón y Luruaco.

Cabe destacar que el movimiento ciudadano E-24, que surgió a partir de las protestas del pasado 24 de enero contra el bajo incremento del salario mínimo y el aumento del valor del pasaje de Transmilenio, inició sus concentraciones desde las 4:00 pm de ayer en 15 municipios.

La Defensoría del Pueblo exhorta a los organizadores y a los participantes del paro nacional para que la protesta se desarrolle de manera pacífica sin incurrir en desmanes que pueden afectar los derechos humanos de quienes no se sumen a las movilizaciones.