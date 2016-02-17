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29 jul 2026 Actualizado 08:31

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¿Qué se debe hacer para limpiar la imagen de la Policía Nacional?

Responde en Caracol Radio desde Barranquilla el analista Óscar Montes, columnista del diario El Heraldo.

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