A niveles históricos disminuye el Índice de Confianza del Consumidor según Fedesarrollo

Según la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) realizada por Fedesarrollo, el pasado mes de enero el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance negativo, correspondiente al -21,3% cifra que representa una reducción de 22,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.

Ahora bien, cabe destacar que el ICC no registraba una cifra tan baja desde abril del 2002 y los principales componentes que definen esta reducción son las expectativas y la coyuntura económica, teniendo en cuenta que ambas se ubicaron en terreno negativo.

La EOC fue realizada en Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Medellín y los resultados fueron negativos en las cinco ciudades, resaltando la cifra de Bogotá que fue la más alarmante con un -29,8%.

Uno de los aspectos más destacados de la encuesta es la disposición a comprar vivienda, la cual registró el nivel más bajo desde que se realiza esta encuesta, del mismo modo la compra de bienes muebles y electrodomésticos se situó en el nivel más bajo desde que se tiene registro y, la disposición a comprar vehículos también registró una disminución sustantiva.