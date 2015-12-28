Armada halló un semisumergible en zona selvática de Buenaventura

Un artefacto tipo semisumergible que sería empleado para el envío de cocaína hacia los mercados ilegales de Norteamérica fue hallado por la Armada Nacional en una operación ofensiva contra el narcotráfico, en zona selvática de Buenaventura.

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La ubicación del artefacto se logró a labores de inteligencia militar del Comando Conjunto No 2 “sur occidente" del Ejercito Nacional y la Armada Nacional.

La operación fue desarrollada en el sector Bocas del Río Naya, en límites entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Hasta el sitio llegaron tropas de la Brigada de Infantería de Marina No 2 con el apoyo de unidades de Guardacostas del Pacífico, logrando ubicar el artefacto sin motores.

El semisumergible hallado tiene unas dimensiones de 15 metros de eslora (largo) y tres metros de manga (ancho), con una capacidad de transporte de más de tres toneladas de clorhidrato de cocaína, por la que podrían recibir una suma superior a los 100 millones de dólares en el mercado ilegal. Se trata de un artefacto similar al hallado hace dos semanas en una operación con la Armada del Ecuador a 200 millas náuticas de Islas Galápagos, Ecuador.

Las unidades adscritas a la Fuerza Naval del Pacífico mantienen una lucha constante contra toda la cadena asociada al tráfico de cocaína, con el fin de afectar las fuentes de financiación de bandas criminales y grupos terroristas que delinquen en esta región del país

Con esta operación se completan 90 artefactos ilegales incautados o neutralizados, tres de ellos tipo sumergibles, desde el año 1993 cuando se incautó el primer semisumergible al servicio del narcotráfico.