Fiscalía pidió sacar proceso de Silvia Gette de Barranquilla por falta de garantías

Barranquilla

La Fiscalía General de la Nación solicitó trasladar de Barranquilla hacía otro lugar la investigación que se adelanta en contra de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, por el delito de abuso de confianza agravado y calificado, por cuenta del presunto apoderamiento de US$ 1.000.000, que sustrajo de la cuenta bancaría de la Universidad Autónoma del Caribe en el Banco Helm Bank de Miami- Florida (Estados Unidos de América), el 20 de febrero de 2007 y para lo cual se valió de su entones condición de rectora del establecimiento educativo.

El ente acusador argumentó que no se cuenta con las condiciones que garanticen la imparcialidad e independencia de la administración de justicia, ni la efectividad de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Gette está actualmente recluida actualmente en su lugar de residencia.