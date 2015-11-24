Hotel American Golf, un espacio de elegancia, distinción y comodidad

Barranquilla

El Hotel American Golf es un espacio que brinda un alto nivel de servicio a sus huéspedes, ubicado en el barrio El Golf, exactamente en la calle 82 # 58 – 41, cerca de los principales centro comerciales y empresariales de Barranquilla, con una categorización de 4 estrellas, cuenta con certificación calidad ISO 9001.

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Catalogado por sus huéspedes como un hotel de excelente servicio y calidad humana a través de las reseñas encontradas en portales como Booking, TripAdvisor y Despegar.

Barranquilla está creciendo a un ritmo acelerado, y el Hotel cambia a su ritmo; ahora con nuevos ambientes y su mismo compromiso de brindar el mejor servicio a sus huéspedes. Es considerado como la mejor opción para el viajero ejecutivo, pues se encuentra con todos los recursos necesarios para dar continuidad a su trabajo. A la hora del descanso, cuenta con habitaciones completamente equipadas para una estadía confortable.

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Además se ofrecen espacios que permiten que los clientes se sientan cómodos, entre ellos se encuentran el gimnasio, el sauna, la piscina o el café Bar Augusta, donde se puede disfrutar de la carta express y los mejores cocteles. Si desea degustar exquisitos platos nacionales e internacionales esta también el Restaurante Pontevedra, que con una capacidad para 100 personas garantiza un excelente servicio, y una experiencia inigualable e inolvidable. Para eventos empresariales, se cuenta con 5 salones altamente equipados con capacidad de hasta 200 personas.

En el portafolio de habitaciones ofrecidas se encuentran:

1. Estándar: Habitaciones cómodas y equipadas con los elementos necesarios para que la estancia en el hotel sea acogedora: cuenta con una cama doble, dos nocheros con sus lámparas.

2. Preferencial: Habitación amplia que permite al huésped disfrutar de la mejor comodidad; cuenta con camas King para una o dos personas.

3. Deluxe: Habitación de dos ambientes, amplia con vista sobre la carrera 59 donde se puede apreciar la zona industrial y la desembocadura del río Magdalena. Tiene una cama King para una o dos personas.

El hotel ofrece planes y paquetes especiales para la época de fin de año, además de las noches románticas y los planes del Carnaval de Barranquilla. Para más información sobre estos planes y sus tarifas haga clic aquí.