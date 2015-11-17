Con $1.288 millones la Superintedencia de Servicios multó a Electricaribe

Por la interrupción del servicio de energía a cerca de 40.000 usuarios de Barranquilla y Soledad, en el Atlántico, entre el 4 y el 7 de mayo de 2014, la Superintendencia de Servicios Públicas Domiciliarios impuso a Electricaribe una multa por $1.288,7 millones.

En una comunicación la Entidad explicó que esta sanción, la más alta que actualmente puede imponer la superintendencia, se derivó de una investigación administrativa iniciada por la entidad el 17 de mayo de 2014, luego de registrarse un incendio en la Subestación Eléctrica 20 de Julio que afectó el suministro de energía y de acueducto a los habitantes de la zona.

Conforme a los resultados de la investigación adelantada, Electricaribe incurrió en violación de normas relacionadas con fallas en la prestación del servicio e incumplimiento a los requisitos técnicos generales establecidos en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE) para las subestaciones y celdas de alta tensión.

La decisión de la superintendencia fue formalizada mediante Resolución en desarrollo del debido proceso, Electricaribe puede presentar recurso de reposición, en los términos señalados por la ley.