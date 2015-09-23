Cayó el último responsable del asesinato de cuatro niños en Caquetá

Mientras los capturados por el asesinato de los cuatro hermanos Vanegas Grimaldo, incluido alias el Desalmado, se encuentran en juicio, para Jainer Antonio Urueña, el encargado de contactar a los sicarios, la historia tras rejas apenas comienza.

Fue capturado esta mañana en la vereda El Parque del municipio de San Vicente del Caguán, cuando se identificó con una cédula falsa.

En su contra hay una orden de captura por el homicidio de los niños y en horas de la tarde será presentado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura y lograr su traslado a una cárcel en el municipio de Florencia en Caquetá.

La Fiscalía asegura que con esta captura se empieza a cerrar el caso, que tiene a los autores materiales e intelectuales y cómplices, capturados.