Polémico video de sacerdote enfurecido que iba en contravía en Medellín

Indignación ha causado entre los ciudadanos de Medellín un video que circula en redes sociales en el que quedó grabado como un sacerdote pretendía circular en contravía por una calle principal del Barrio El Poblado.En la grabación de casi tres minutos se logra apreciar como la autoridad católica se baja del vehículo, discute con el conductor que le bloqueó el paso para que no cometiera la infracción y hasta golpea en varias oportunidades las ventanas del carro

La polémica mayor ha surgido porque además de ir en contravía, el sacerdote levanta el dedo del medio de su mano, en señal de grosería

El afectado publicó en su canal de YouTube: “Por impedirle continuar en contravía este señor me agrede, golpea mi carro, intenta abrir las puertas y me insulta con gestos, mostrando un derroche de inteligencia vial y de falta de sentido común, su excusa fue la de ir tarde para un matrimonio”

Agregó en su comentario: “Que esperanzas se puede tener en la sociedad si personajes como este, quieren pasar por encima de todo y todos por el simple hecho de religiosos”

La ciudadanía reclama que las normas de tránsito deben ser cumplidas por todos, independientemente de sus cargos religiosos, políticos o administrativos

La secretaria de movilidad recordó que ir en contravía acarrea una sanción económica de 644 mil 340 pesos.