Continúa en reparación helicóptero que aterrizó de emergencia en Antioquia

En las afueras del municipio de Santa fe de Antioquia permanece el helicóptero MI 17 de fabricación rusa del Ejército Nacional que sufrió una falla mecánica que lo obligó aterrizar de emergencia

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El Comandante de la Cuarta Brigada, General Néstor Rogelio Robinson Vallejo, aseguró que los ingenieros y técnicos ya encontraron el daño.“La tripulación detectó un exceso de temperatura fuera de lo normal (…) Se encontró un daño en las trasmisiones del helicóptero. A esta hora la aeronave está custodiada por tropas y ya se despacharon los repuestos para ponerlo nuevamente en servicio”, sostuvo el general

El helicóptero retornaba de una misión de abastecimiento de tropas en el área de operaciones del municipio de Ituango, en el norte del departamento

La tripulación de la aeronave compuesta por un piloto, copiloto y dos técnicos resultaron ilesos y solo vivieron el susto de la emergencia

Los accidentes de naves de las Fuerzas Militares, ocurridos en el último mes dejan un saldo fatal de 27 muertos, 11 militares de la Fuerza Aérea al accidentar un avión militar en el Codazzi, Cesar, y 16 policías por la caída de un helicóptero en zona rural de Chigorodó en el Urabá antioqueño.