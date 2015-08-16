Se presenta nueva emergencia con helicóptero del Ejército en Antioquia

Un helicóptero del Ejército Nacional del Batallón de Alta Movilidad Número Siete con sede en Bello sufrió un desperfecto mecánico y debió aterrizar de emergencia en una zona verde, en las afueras del municipio de Santa fe de Antioquia

El helicóptero retornaba de una misión de abastecimiento de tropas en el área de operaciones de Ituango en el norte del departamento y cuando sobrevolaba la población de Santa fe Antioquia en el occidente medio se vio obligado a aterrizar de emergencia por una falla mecánica

El Comandante de la Cuarta Brigada, General Néstor Rogelio Robinson Vallejo informó que : “ La aeronave retornaba de Ituango hacia su base en el municipio de Bello, cuando a 8 millas de Santa Fe de Antioquia, la tripulación detectó un exceso de temperatura fuera de los normal que los obligó a realizar el aterrizaje de emergencia y se encontró un daño en los trasmisiones del helicóptero, pero a esta hora la aeronave esta custodiada por tropas que había en ese municipio y ya se despacharon los repuestos para ponerlo nuevamente en servicio”: La tripulación de la aeronave compuesta por un piloto, copiloto y dos técnicos resultaron ilesos y solo vivieron el susto de la emergencia, indicó el General Robinsón Vallejo

El helicóptero que sufrió la emergencia es un MI 17 de fabricación rusa, EJC 3395

Accidentes de naves de las Fuerzas Militares, ocurridos en el ultimo mes dejan un saldo fatal de 27 muertos, 11 militares de la Fuerza Aérea al accidentar un avión militar en en Codazzi, Cesar, y 16 policías por la caída de un helicóptero en zona rural de Chigorodó en el Urabá Antioqueño