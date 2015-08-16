Un muerto y seis heridos dejan accidentes de tránsito en vías de Antioquia

En lo corrido del puente festivo en Antioquia las autoridades reportan cinco accidentes de tránsito que deja una persona muerta y seis más heridas que fueron trasladas a centros asistenciales

Según el mayor San Andrés Gómez Ramírez, jefe de la seccional de transporte y tránsito de Antioquia, la mayoría de los accidentes han ocurrido por imprudencia de los conductores

“Los accidentes han sido en jurisdicción de Río Claro, en el Alto de Palmas, Caucasia, Caicedo y Anzá han sido accidentes donde se han visto involucrados vehículos particulares como motocicletas, el caso con la muerte fue un choque entre una moto y un vehículo particular en jurisdicción del municipio El Retiro, allí fallece el motociclista”, detalló el Mayor Gómez Ramírez

Las autoridades además informaron que hay cierre total en la troncal hacía la costa atlántica por un deslizamiento, en estos momentos personal de Invias trabajan con maquinaria en la zona para habilitar lo más pronto posible paso a un carril

“La novedad especial que tenemos en el momento es en el corredor vial hacía la costa a la altura del municipio de Yarumal, en ventanas, tenemos cierre total de la vía por deslizamientos a causa de las lluvias de la noche anterior”, dijo el jefe de tránsito de Antioquia

Por las carreteras que tienen permanente vigilancia con 600 uniformados, se han movilizado 58 mil vehículos, se han impartido 181 comparendos, nueve de ellos por embriaguez, y se han inmovilizado 51 vehículos.