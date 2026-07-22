La Unión Europea y Colombia impulsan una gobernanza responsable de la IA con confianza e innovación

Colombia

En el marco de la preparación para ANDICOM 2026, evento en el que la Unión Europea será la región invitada de honor con su estrategia Global Gateway, se realizó el conversatorio “IA Responsable”, como parte de una agenda para promover una transformación digital confiable, ética y centrada en las personas. En este espacio, representantes del organismo internacional, la academia, el sector tecnológico y la sociedad civil analizaron los retos que enfrenta Colombia ante el avance de la inteligencia artificial (IA), con énfasis en una gobernanza que combine protección de derechos, confianza digital e impulso a la innovación.

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Alberto Menghini, Jefe de Cooperación de la Unión Europea en Colombia

El Jefe de Cooperación de la Unión Europea en Colombia, Alberto Menghini, aseguró que el propósito no es trasladar el modelo europeo al país, sino abrir espacios de cooperación para construir soluciones de manera conjunta.

“Lo que proponemos desde la Unión Europea no es adoptar el modelo europeo. Es tener un diálogo constante y abierto, porque aquí la solución se construye juntos”, afirmó.

La experiencia europea, un referente para una IA confiable e innovadora

Durante el panel, Menghini destacó que la Unión Europea asumió el reto de aprobar uno de los primeros marcos regulatorios sobre inteligencia artificial, aunque reconoció que las normas deberán ajustarse conforme evolucione la tecnología.

“Todos los países del mundo tenemos que estar preparados para proponer soluciones, pero también para revisarlas constantemente. No habrá un marco regulatorio que sirva para los próximos 50 años”, agregó.

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Sandra Ortiz, directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado

La directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado, Sandra Ortiz, explicó que Colombia ya ha incorporado elementos inspirados en el enfoque europeo, especialmente en materia de gestión de riesgos y protección de derechos.

“La Unión Europea es un referente en esta construcción, pero también nos ha mostrado que la regulación debe encontrar un equilibrio para no afectar la innovación”, indicó.

Ortiz recordó que el país cuenta con documentos como el CONPES sobre inteligencia artificial, además de lineamientos expedidos por entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial.

Un diálogo entre Estado, empresas, academia y sociedad

Los participantes coincidieron en que la gobernanza de la inteligencia artificial no puede recaer únicamente en los gobiernos. El Jefe de Cooperación de la Unión Europea insistió en que el desarrollo de estas tecnologías requiere la participación de múltiples actores. En la misma línea, Sandra Ortiz sostuvo que las universidades tienen un papel clave para generar confianza en el uso de estas herramientas.

“La inteligencia artificial es una herramienta de trabajo, no sustituye al ser humano y la labor de supervisión siempre va a estar en cabeza de las personas”, afirmó.

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Alejandro Delgado, líder del ecosistema ÁGATA (Agencia de Analítica de Datos del Distrito)

Colombia busca aprovechar la IA como motor de innovación y competitividad

Por su parte, Alejandro Delgado, líder del ecosistema Ágata, destacó que Colombia no parte desde cero en el desarrollo de inteligencia artificial y que ya existen empresas nacionales aplicando esta tecnología en sectores como salud, educación y sostenibilidad.

“La inteligencia artificial está para quedarse. Tenemos que formar a la gente masivamente en un uso responsable y ético, (...) el país debe mejorar la calidad de sus datos públicos y acelerar la adopción tecnológica responsable para no perder competitividad”, aseguró.

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Valeria Soler, fundadora de Young AI Leaders Bogotá Hub

El reto de la IA responsable también es humano

Desde la sociedad civil, Valeria Soler, fundadora de Young AI Leaders Bogotá Hub, planteó que la discusión sobre inteligencia artificial va más allá del desarrollo tecnológico y debe centrarse en las personas.

“La verdadera revolución es el control y dominio que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra atención y nuestra capacidad de pensamiento crítico”, afirmó.

Soler agregó que Colombia debe participar activamente en las discusiones internacionales sobre inteligencia artificial y construir una visión propia acorde con sus necesidades y diversidad.

Al cierre del encuentro, los participantes coincidieron en que la inteligencia artificial representa una oportunidad para el desarrollo del país, siempre que su implementación esté acompañada por educación, pensamiento crítico, cooperación internacional y un diálogo permanente entre todos los sectores, con una visión de confianza, derechos e innovación.

En este link pueden ver el panel completo de “IA Responsable”: