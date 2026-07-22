Diez personas murieron en un incendio de dos viviendas en Lima, Perú

Al menos diez personas murieron este miércoles en un incendio que dejó dos viviendas siniestradas en un barrio de bajos recursos en Lima, informo el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci).

“Esta madrugada se registró un incendio urbano en Lima que dejó 10 personas fallecidas y 2 damnificadas, además de 2 viviendas inhabitables”, indicó el Indeci en sus redes sociales. Según familiares, cinco de los muertos eran adultos y los otros cinco niños.

Identidad de las víctimas de incendio en Lima

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola confirmo que entre los fallecidos se encuentran “nueve miembros de una familia, cinco de los cuales son menores de edad”.

“Estamos realizando una investigación con peritos criminalísticos para ver el punto de inicio y las circunstancias y las causas de este incendio”, dijo a la prensa Arriola.

Presunto origen del incendio

Según la prensa el incendio habría sido provocado por un ataque de extorsionistas que amenazaban a un negocio de alquiler de motocicletas eléctricas del lugar.

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