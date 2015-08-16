Mandan a la cárcel a patrullero de la policía por homicidio en Antioquia

Por el delito de homicidio agravado, el juzgado 40 penal de Medellín con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un patrullero de la policía

Según la investigación el uniformado sería el responsable del asesinato del joven Jhonier Jair Chavarria Betancur de 19 años de edad, ocurrido el dos de enero del año pasado en un corregimiento del municipio de Ituango

Las autoridades descubrieron que había inconsistencias en el reporte entregado por el patrullero sobre la muerte del joven, las declaraciones fueron contrastadas con los testimonios de los habitantes del lugar de los hechos y el dictamen de medicina legal

El patrullero que no se acogió a los cargos relató que en un bar se escuchó un disparó, después un joven se presentó en estado de embriaguez a la estación indicándoles que era el responsable de la situación y salió huyendo, por lo que se dio la persecución, aseguró que el joven le disparó por lo que reaccionó causándole la muerte

Frente a esa versión la fiscalía en audiencia argumentó: “Hay diversas inconsistencias en la versión ya que según el comandante del puesto de policía, los vecinos del sector y los clientes del estadero, no se escuchó ningún disparo previo a la muerte de Chavarría Betancur y en el caso de que el joven se hubiera volteado para disparar en su huida, el impacto que ocasionó su muerte habría ingresado de frente o de costado y el dictamen de medicina legal indicó que el proyectil ingresó por su espalda”.