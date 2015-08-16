Cae banda que hurtó más de 1.000 millones de pesos a pensionados del país
En Medellín, Bogotá y Pereira, la Policía logró la captura de seis delincuentes integrantes de la organización ilegal.
La banda ‘VIP’ que hizo transacciones no consentidas por más de 1.000 millones de pesos de dinero que correspondía a usuarios del fondo de pensiones
Los cuatro hombres y las dos mujeres entre los 33 y 61 años de edad, según la información recolectada con más de cien denuncias, detectaban datos como número de cedula y nombre completo de las víctimas, ya pensionadas
Después mandaban a elaborar una cédula falsa y abrían una cuenta bancaria con el fin de poder transferir los dineros de los fondos de pensiones a la cuenta bancaria, tal como si fueran los dueños originales.Este modus operandi se logró conocer después de varios meses de investigación que dio como resultado la identificación de los seis delincuentes y su captura tras varios allanamientos
Según las autoridades, deberán responder por los delitos de falsedad en documento público, transferencias no consentidas de activos y hurto por medio informático.