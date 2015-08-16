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31 jul 2026 Actualizado 13:46

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Cae banda que hurtó más de 1.000 millones de pesos a pensionados del país

En Medellín, Bogotá y Pereira, la Policía logró la captura de seis delincuentes integrantes de la organización ilegal.

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La banda ‘VIP’ que hizo transacciones no consentidas por más de 1.000 millones de pesos de dinero que correspondía a usuarios del fondo de pensiones

Los cuatro hombres y las dos mujeres entre los 33 y 61 años de edad, según la información recolectada con más de cien denuncias, detectaban datos como número de cedula y nombre completo de las víctimas, ya pensionadas

Después mandaban a elaborar una cédula falsa y abrían una cuenta bancaria con el fin de poder transferir los dineros de los fondos de pensiones a la cuenta bancaria, tal como si fueran los dueños originales.Este modus operandi se logró conocer después de varios meses de investigación que dio como resultado la identificación de los seis delincuentes y su captura tras varios allanamientos

Según las autoridades, deberán responder por los delitos de falsedad en documento público, transferencias no consentidas de activos y hurto por medio informático. 

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