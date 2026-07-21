Odontotech 2026 llega a Corferias: un paso hacia la modernización de la atención dental en Bogotá

Colombia

Las enfermedades de la cavidad oral son uno de los motivos de consulta más frecuentes del país, afectando de manera especial a la población adulta. Ante este panorama de alta morbilidad, revelado por los datos del sistema de información SISPRO del Ministerio de Salud, el sector odontológico colombiano ha iniciado una transformación silenciosa; clínicas y laboratorios están adoptando nuevas tecnologías para atender la alta demanda que exige diagnósticos más rápidos, tratamientos precisos y una atención más eficiente.

Para abordar este escenario de transición, del 28 al 31 de julio se llevará a cabo una nueva edición de Odontotech en Corferias, Bogotá. Este evento, organizado de manera conjunta por la Federación Odontológica Colombiana y Corferias, analizará cómo redefine la salud oral en la región.

Adiós a los procesos manuales

María Fernanda Atuesta, presidente de la Federación Odontológica Colombiana, explicó que tecnologías como el intraoral 3D, la impresión digital y los sistemas CAD/CAM —que facilitan el diseño y producción digital de coronas, carillas, prótesis y otros dispositivos dentales— están liderando este cambio; gracias a la combinación del diseño digital y la impresión 3D, hoy en día los procedimientos se pueden completar en cuestión de días.

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Inteligencia artificial y eficiencia

La incorporación de la inteligencia artificial en los procesos diagnósticos está permitiendo analizar imágenes radiológicas con una precisión muy superior. Asimismo, esta herramienta se ha convertido en un soporte clave para la planeación de tratamientos de alta complejidad, tales como la rehabilitación oral y los implantes.

Por su parte, Ana Garibello, jefe de Proyecto de Corferias para Odontotech, destacó que el sector está entrando donde la eficiencia clínica comparte el mismo nivel de importancia que la calidad del tratamiento.

“La odontología está entrando en una etapa donde la eficiencia clínica será tan importante como la calidad del tratamiento. La tecnología está ayudando a reducir tiempos, optimizar procesos y mejorar la experiencia del paciente, especialmente en un contexto donde la demanda sigue creciendo”, señaló.

El gran desafío para la odontología actual va más allá de ampliar la cobertura de atención; el reto principal radica en que las clínicas y los especialistas consigan responder de forma rápida, precisa y sostenible a las nuevas necesidades de los usuarios.

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Este será uno de los temas centrales de Odontotech 2026, la feria que reunirá a fabricantes, distribuidores, odontólogos, especialistas y empresas de tecnología médica para analizar cómo la innovación está redefiniendo el futuro de la salud oral en Colombia y América Latina.

Las personas interesadas podrán realizar su registro a través del sitio web oficial de la feria: https://feriaodontotech.com/es.