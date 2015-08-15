Cayó uno del Clan Úsuga responsable de ruta internacional de narcotráfico

En zona rural del municipio de Betulia, suroeste antioqueño, la policía y la fiscalía lograron tras varios meses de investigación la captura de alias ‘Gabriel Paraco’, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien se encontraba como enlace del Clan Úsuga para el tráfico de drogas de Medellín al exterior

Según el comandante de la región seis de la policía, General José Ángel Mendoza, el hombre de 58 años de edad incluido en la lista Clinton desde el pasado mes de junio, también tenía nexos para el tráfico de estupefacientes con la llamada ‘Oficina de Envigado’

"Él precisamente hacía toda la coordinación de actividades de narcotráfico desde Antioquia, desde los laboratorios con la producción de estupefacientes, finalmente ayudaba a manejar rutas del narcotráfico hacía la costa caribe y la hacía la costa pacífica para sacar drogas a nivel internacional, la conexión es ahí, netamente con el Clan Úsuga, netamente para producir y sacar del país estupefacientes”, aseveró el oficial

Las autoridades aseguran que con esta captura, se debilita la estructura financiera del Clan Úsuga para la comercialización ilegal de droga en la capital antioqueña y en otras zonas del país

Alias ‘Gabriel Paraco’ es responsable de múltiples homicidios, torturas, desapariciones y desplazamientos en el departamento de Antioquia.