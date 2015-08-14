Desminado en Orejón llega con proyectos sociales y económicos

Tras una reunión desarrollada por la cancillería colombiana, la comisión de desminado humanitario y los líderes comunitarios de la vereda Orejón en Briceño se definieron los planes sociales y económicos que se ejecutarán

Fabio Muñoz, líder del pequeño poblado rural, señaló en diálogo con Caracol Radio, que se priorizaron tres proyectos que fueron propuestos por la misma comunidad a los negociadores en la Habana, cuba

“La escuela vienen ya hacer planos la próxima semana, también unos proyectos económicos como son unas granjas integrales y una producción de café procesado ya, entonces tenemos ya viabilidad; tenemos otros proyectos que tendrán un poco más de espera como lo son lo de infraestructura, por ejemplo las carreteras”, detalló el señor Muñoz

La comunidad celebró el compromiso del gobierno nacional de que la intervención que se desarrolla en la vereda, no sea solo una apuesta por la eliminación de los artefactos explosivos, sino también, una propuesta de mejora social para las cien personas que habitan en la zona

Entre otros de los proyectos que se visibilizan para el futuro en Orejón, se destaca la construcción de una placa polideportiva que construiría en una de las zonas más minadas actualmente.