Niños hasta de ocho años consumen drogas y alcohol en Medellín

La Secretaria de Salud de Medellín consideró preocupante el consumo de drogas lícitas o ilícitas de toda clase, por niños y jóvenes a edades cada vez menores, y reveló que en promedio los muchachos comienzan el uso de esas sustancias a los 14 años, pero se han detectado casos de hasta niños de ocho años consumiendo drogas.- La coordinadora del programa Medellín sana y libre de adicciones, Lina María Pareja, explicó que la Alcaldía de Medellín observa con preocupación esos consumos pero también ha incrementado sus acciones a través de este programa para evitar el acceso de los jóvenes a las drogas

“El consumo de sustancia psicoactivas en los escolares es preocupante, en el término de que las estadísticas siguen revelando que a nivel local el aumento se viene dado, específicamente en drogas como el alcohol, el cigarrillo y la marihuana. En este momento se viene implementado diferentes acciones con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas”, manifestó la señora Pareja en diálogo con Caracol Radio

En Medellín hay tres programas para prevenir y atender el consumo y la adicción; el primero de los cuales se desarrolla en las instituciones educativas, denominado “Colegios saludables”, con visita a los planteles y trabajos con la comunidad académica, como también la capacitación a los docentes para la atención de estos casos

El segundo trabajo comprende la ruta de la atención al consumidor, en varias comunas y la tercera es la Línea Amiga, que puede usarla cualquier ciudadano, es el número 444 44 48

En esta actividad de la Línea Amiga trabajan dos sicólogas, una psicopedagoga y una enfermera en la atención de los requerimientos de los padres de familia o de los jóvenes en riesgo o que han empezado a consumir alucinógenos.- “El promedio de edad de inicio de consumo está entre los 14 y 15 años, es una edad promedio nacional, sin embargo hay caso preocupantes donde el inicio del consumo se está dando más o menos a los ochos años”, agregó Los jóvenes en Medellín estarían consumiendo alcohol, tabaco, marihuana y LSD. (Lea aquí Chile, país donde los estudiantes consumen más marihuana en América Latina) Docentes piden directrices de la Secretaria de educación La Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA asegura que no hay una línea estratégica para prevenir el consumo de drogas en los colegios. Afirman que la administración municipal y departamental atiende los casos específicos, pero que no hay programas consolidados para evitar la utilización de las mismas por parte de niños y jóvenes

Luis Fernando Ospina Yepes, presidente de Adida, aseguró que es necesario la implementación de jornadas únicas y complementaria, para evitar la entrada temprana a las drogas. (Además Menores consumidores están en riesgo de sufrir enfermedades mentales) “No hay una construcción de colegios con todas las condiciones y una jornada extendida con la suficiente planeación. Los muchachos se ven sometidos a horas libre y se ven después sujetos a la droga y a las actuaciones delincuenciales”, Insiste el directivo de Adida que la educación no debe ser exclusiva de los colegios, también es obligaciones de los padres de familia y acudientes.