Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 13:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Positivo balance de Feria de las Flores

La derrama económica fue de 21 millones de dólares y la asistencia a eventos de 2 millones de personas

Añadir Caracol Radio en Google

Varios records rompió la edición quincuagésima octava versión de la Feria de las Flores, que disfrutaron dos millones de personas, quienes asistieron a los diferentes eventos públicos y privados

La alcaldía de Medellín reveló que la derrama económica  fue de cerca de 22 millones de dólares. Resaltando que la ocupación hotelera alcanzó el 81%. Migración Colombia reveló que entraron 22 mil visitantes, 10 mil de ellos extranjeros

La feria también se vivió en la red, #DesfileDeSilleteros fue tendencia mundial y en Colombia también #TrovaTuis y #FeriaDeLasFlores. La página oficial tuvo un millón 700 visitas y el video 210 mil reproducciones

Al concierto inaugural llegaron 35 mil personas, 40 mil al concierto de las flores, 30 mil al parque cultural nocturno y 80 mil a gigantes de flores

Desfile de Silleteros con asistentes recordAl 58° Desfile de Silleteros, el primero después de ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación, asistieron 900 mil, además de los que lo siguieron por televisión e internet. En el desfile participaron 500 silleteros y más de mil artistas, incluyendo a una banda musical estadunidense

El nueve de agosto, cuando se vivió el cierre de la feria, no hubo homicidios, convirtiéndose en el día número 60 sin asesinatos en el 2015.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir