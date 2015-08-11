Positivo balance de Feria de las Flores

Varios records rompió la edición quincuagésima octava versión de la Feria de las Flores, que disfrutaron dos millones de personas, quienes asistieron a los diferentes eventos públicos y privados

La alcaldía de Medellín reveló que la derrama económica fue de cerca de 22 millones de dólares. Resaltando que la ocupación hotelera alcanzó el 81%. Migración Colombia reveló que entraron 22 mil visitantes, 10 mil de ellos extranjeros

La feria también se vivió en la red, #DesfileDeSilleteros fue tendencia mundial y en Colombia también #TrovaTuis y #FeriaDeLasFlores. La página oficial tuvo un millón 700 visitas y el video 210 mil reproducciones

Al concierto inaugural llegaron 35 mil personas, 40 mil al concierto de las flores, 30 mil al parque cultural nocturno y 80 mil a gigantes de flores

Desfile de Silleteros con asistentes recordAl 58° Desfile de Silleteros, el primero después de ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación, asistieron 900 mil, además de los que lo siguieron por televisión e internet. En el desfile participaron 500 silleteros y más de mil artistas, incluyendo a una banda musical estadunidense

El nueve de agosto, cuando se vivió el cierre de la feria, no hubo homicidios, convirtiéndose en el día número 60 sin asesinatos en el 2015.