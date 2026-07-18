Ejército descarta amenaza explosiva tras hallazgo de bandera del ELN en la Transversal del Cusiana

Normalizado el tránsito en la Transversal del Cusiana tras verificación de bandera alusiva al ELN

Pajarito

El tránsito por la Transversal del Cusiana, en jurisdicción del municipio de Pajarito, fue restablecido con normalidad luego de que tropas del Ejército Nacional verificaran un elemento alusivo al ELN que había sido reportado por la comunidad durante la madrugada de este sábado.

El comandante de la Primera Brigada del Ejército, coronel Holman Gerardo Vargas, informó que, además de la bandera, en el lugar fueron encontrados un extintor y unos cables, por lo que fue necesario activar los protocolos de seguridad y desplazar un grupo especializado en explosivos hasta la zona.

“Tan pronto tuvimos conocimiento de la situación, el Batallón de Artillería de Campaña Tarqui, junto con un grupo de explosivos, se desplazó hasta el sector para realizar la verificación correspondiente”, explicó.

Tras la inspección, el coronel Vargas confirmó que los elementos encontrados no contenían explosivos y fueron destruidos de manera controlada en el mismo lugar. Asimismo, indicó que la zona fue asegurada y la movilidad quedó completamente habilitada.

“El tránsito está totalmente normalizado y las tropas permanecerán en el sector con el fin de brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes y a quienes transitan por esta importante vía del departamento”, señaló.

El comandante agregó que, hasta el momento, no ha sido posible identificar a los responsables de instalar estos elementos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita ubicarlos y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales.

Frente a la posibilidad de que se presenten hechos similares en otras zonas de Boyacá, el coronel Holman Gerardo Vargas aseguró que el Ejército mantiene un despliegue permanente y un trabajo coordinado con la Policía Nacional y la Fiscalía.

“Vamos a estar muy atentos y activos. Nuestras agencias de inteligencia están trabajando de manera articulada con las demás autoridades para prevenir que estos delincuentes continúen realizando este tipo de actividades, que lo único que generan es zozobra y preocupación entre la población”, afirmó.

El oficial indicó que, por ahora, no existen reportes sobre la presencia de otros elementos alusivos a grupos armados al margen de la ley en el departamento.