Usuarios de motos en Medellín celebran que los parrilleros puedan circular

Colectivos de motociclistas en Medellín aplaudieron la derogatoria del Decreto municipal que prohibía la circulación de parrilleros hombres en motos, pero piden que esa medida anulada por orden judicial no se aplique disfrazada con controles viales.- La organización de usuarios de las motocicletas en Medellín admitió su complacencia por la nulidad de esa medida, un hecho por el que habían luchado desde noviembre de 2012 –cuando comenzó a aplicarse- pero advirtió que los anuncios de planes de control en las calles de la ciudad puede convertirse en una persecución de las autoridades contra los parrilleros en motos

Según Jaime Andrés Arango, vocero de un colectivo de motociclistas de la ciudad, hay alegría por la anulación de ese decreto y medida, lo cual beneficia a los parrilleros hombres pues desde hoy les permite circular de nuevo con acompañante en las motos

“Estamos muy contentos realmente porque ya vamos a poder movilizarnos libremente, esto afectaba mucho, entonces estaos muy felices por esto, por la derogación y por poderle dar el uso real a los motociclistas, porque es un vehículo para dos personas, si partimos de ese principio básico, obviamente estamos muy contentos”, manifestó el usuario de las motocicletas en diálogo con Caracol Radio

Añadió que, pese a la derogatoria, la administración municipal anunció el incremento de controles en las clases de la ciudad, contra lo que no se oponen, pero sí lo consideran como una persecución, pues advirtió que puede haber motociclistas cometiendo delitos pero no todos son delincuentes

Pidió “que se incrementen los controles y la policía realmente trabaje, no “mediocrizar” (sic) a las autoridades con este tipo de medidas, sino que realmente trabajen”, e insistió en que lo molesto es el incremento de controles como retaliación por la caída de la prohibición de los parrilleros, “Como si nosotros fuéramos los culpables de la delincuencia y de todo lo malo que pasa en esta ciudad, como unos conejillos de indias”. “Como todos saben la moto es muy veloz y práctico y es preferido por os delincuentes, pero eso no quiere decir que todos los que tenemos motos, somos delincuentes. Entonces que hagan sus controles, pero nosotros no estamos dejando la ciudad sumida en la criminalidad”, explicó el señor Arango a Caracol Radio

Finalmente, los motociclistas de Medellín también confiaron que esta nueva situación en la ciudad NO se convierta en una rencilla entre autoridades y conductores de motos, y realmente la policía pueda capturar a los responsables de los delitos y no aplicar sanciones o infracciones a todos simplemente por estar conduciendo una moto