Autopistas del café entre Armenia y Pereira cerrada por vuelta a Colombia

Según las autoridades viales, aunque la partida de los ciclistas de la vuelta a Colombia está programada entre las 9 y 10 de la mañana es necesario iniciar los cierres desde esta hora para despejar autopistas del café.La única vía alterna entre Armenia y Pereira es la carretera Armenia y los municipios de Montenegro, Quimbaya Alcalá, Cartago Pereira o esperar a que reabran autopistas del café sobre el mediodía

En Armenia también hay cierres, los ciclistas saldrán desde el sector de la alcaldía de Armenia, con un recorrido por la carrera 18, calle 11, carrera 19, Glorieta Vásquez Cobo y Autopista del Café hasta llegar a Pereira.Se espera que sobre el mediodía este nuevamente habilitada autopistas del café entre Armenia y Pereira.