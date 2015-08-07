Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 13:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Tres conciertos gratuitos esta noche en la Feria de las Flores

En los conciertos gratuitos se destacan Tego Calderón, Choquibtown, Yesid, Hebert Vargas y Yury Buenaventura

Añadir Caracol Radio en Google

Después del XX Desfile de autos clásicos y antiguo que recorrió en horas del mediodía las vías céntricas de Medellín, con un millón de espectadores. En la noche se desarrollarán los conciertos programados para este 7 de agosto en los que se destacan tres gratuitos

En el sector del Obelisco estará Tego Calderón, Choquibtown,  Yolanda Be Cool, De Brauces a mí y Austronaut

En el Parque de los pies descalzos, durante la jornada tropical del Parque cultural nocturno, estará Gustavo “el loko” Quintero, Trío Barahú y Yury Buenaventura

En el Jumbo de la 65 estará Yesid, Kevin Flores, Hebert Vargas y los Cantores del Chipuco.    Además en la Centro de Espectáculos de la Macarena, en un evento privado, se llevará a cabo el Festival Bésame, con los mejores exponentes de la música romántica.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir