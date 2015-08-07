Tres conciertos gratuitos esta noche en la Feria de las Flores

Después del XX Desfile de autos clásicos y antiguo que recorrió en horas del mediodía las vías céntricas de Medellín, con un millón de espectadores. En la noche se desarrollarán los conciertos programados para este 7 de agosto en los que se destacan tres gratuitos

En el sector del Obelisco estará Tego Calderón, Choquibtown, Yolanda Be Cool, De Brauces a mí y Austronaut

En el Parque de los pies descalzos, durante la jornada tropical del Parque cultural nocturno, estará Gustavo “el loko” Quintero, Trío Barahú y Yury Buenaventura

En el Jumbo de la 65 estará Yesid, Kevin Flores, Hebert Vargas y los Cantores del Chipuco. Además en la Centro de Espectáculos de la Macarena, en un evento privado, se llevará a cabo el Festival Bésame, con los mejores exponentes de la música romántica.