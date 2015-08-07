Eva Inés Sanchez, quien era la candidata del partido conservador a la gobernación de Antioquia renunció a su aspiración, convirtiéndose en la primera, después del cierre de inscripciones

Aunque el anunció no se ha hecho público, ya se citó a rueda de prensa el próximo lunes, con el objetivo de dar a conocer las razones y una posible alianza entre el partido Conservador y el candidato de la unidad nacional, Luis Pérez Gutiérrez

Eva Inés Sanchez es administradora de empresas y economista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Gerencia y magister en Gerencia para el desarrollo de la misma institución, magister en Gobierno de la Universidad de Medellín, además de Administradora pública de la ESAP

La señora Sanchez había ganado la candidatura en la convención conservadora, venciendo a Carlos Mario Montoya, quien en una carta le pidió que no renuncie a su aspiración

De esta manera los candidatos a la gobernación de Antioquia son Luis Pérez de la Unidad Nacional, José Luis Jaramillo de la Unión Patriótica, Andrés Guerra Hoyos del Centro Democrático, Olmedo López del Polo Democrático y Federico Restrepo respaldado por el Partido Verde.