Niña de tres años ingresó con quemaduras a clínica Panamericana de Apartadó

En la clínica Panamericana del municipio de Apartadó, en la región del Urabá antioqueño, es atendida una niña de 3 años de edad, quien llegó al centro asistencial posterior a la llegada de los policías sobrevivientes al siniestro de un helicóptero en zona rural de la población de Carepa

La jefe médica de la clínica Panamericana, Janet Cristina Castaño, confirmó que la menor ingresó a la 1:47 de la tarde del martes, remitida por unidades policiales, aunque no aclara si tiene relación con la caída del helicóptero de la policía donde fallecieron 16 uniformados

“En remisión de la Unidad de Sanidad Policial se recibió a las 13:47 del mismo día a la menor (…) de 3 años de edad, con laceraciones superficiales en su cara izquierda y homeopatía en su ojo derecho. A la fecha se encuentra una evolución positiva y pendiente por valoración médica”, precisó la médica a Caracol Radio

Entre tanto, informó que a las 11:15 de la mañana, también del martes, ingresó el sargento de la Policía Édgar Andrés Báez Quintero, con condición inestable termodinámicamente a la Unidad de Cuidados Intensivos. Actualmente, se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado

“Presenta un diagnóstico de quemaduras de segundo y tercer grado en el abdomen inferior, antebrazo derecho, genitales y miembros inferiores abarcando aproximadamente el 50 por ciento del área corporal, además de fractura el fémur”, detalló el parte médico revelado este miércoles

Sobre las versiones de una supuesta herida por impacto de bala, la médica Castaño respondió: “Se definió que solo es una herida de tejidos blandos y se descartó la fractura”

La clínica informó que continuará informando la evolución del sargento Báez Quintero, durante el tiempo que dure su tratamiento médico, es decir, hasta que sea dado de alta del centro asistencial