Medicina Legal no ha recibido cadáveres de los policías del accidente aéreo

El director nacional del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, afirmó que hasta ahora esa entidad no conoce ni ha recibido los cadáveres de los 16 policías fallecidos en el siniestro de una aeronave en zona rural del municipio de Carepa, en la región del Urabá antioqueño

“En este momento no tengo ninguna información. Lo estamos esperando en Medellín y en Bogotá como morgue alterna. No tengo más ninguna otra información. Estamos esperándolas”, confirmó el director Valdés a Caracol Radio

Una vez lleguen los cadáveres a los laboratorios de Medicina Legal de Medellín, los equipos forenses iniciarán la práctica de procedimientos internacionales para establecer las causas del deceso de los uniformados

“Es una necropsia donde se aplica un protocolo para accidente aéreos, un protocolo internacional”, añadió el director de Medicina Legal a través de Caracol Radio

Durante este miércoles, tropas del Ejército y la Policía, en conjunto con la Fuerza Aérea han desarrollado actividades de extracción de los cadáveres, los cuales están ubicados en el corregimiento Piedras Blancas, del municipio de Carepa.