Procuraduría pide revisar fallo que absolvió a Iván Márquez y Timochenko

Ante la Corte Suprema de Justicia la Procuraduría General radicó un recurso extraordinario en el que pide que esa corporación revise y anule una decisión emitida el pasado mes de abril y en la cual fueron absueltos varios jefes de la guerrillea de las Farc del delito de reclutamiento de menores

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En el recurso el organismo de control explica que el fallo debe ser revisado porque al parecer existen pruebas suficientes que demostrarían la responsabilidad de los insurgentes en el secuestro de 4 niños en Antioquia que fueron vinculados a las filas de esa guerrilla

En este proceso la Procuraduría pide que se imponga condena contra el máximo comandante de las Farc, Timoleón Jiménez, y al actual jefe negociador del grupo guerrillero en el proceso de paz, alias Iván Márquez, entre otros

Al respecto, al absolver a los guerrilleros la corporación explicó que no existía el suficiente material probatorio que sirviera para demostrar que ambos insurgentes estaban involucrados en este caso concreto

“Se absolvió a los procesados del delito objeto de acusación, al aplicar el principio de resolución de duda en su favor ante los vacíos probatorios al no haberse esclarecido quienes cómo y dónde habían reclutados los menores y si efectivamente éstos participaban en acciones del grupo guerrillero de las Farc”, señaló en su momento el fallo que favoreció a los guerrilleros

Los menores víctimas fueron Luis Jairo Guzmán correa, alias ‘Cristian’, Mario Arturo Llanos, Marisol Hernández Duarte y Abad de Jesús Bedoya Ocampo quienes posteriormente fueron capturados por la Policía Nacional con armas y explosivos.