Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 13:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Policías heridos y en estado crítico reciben atención médica en Apartadó

Los uniformados formaban parte de la misión policial que se accidentó en un helicóptero en Carepa, zona de Urabá.

Añadir Caracol Radio en Google

En condiciones críticas fueron trasladados a la Clínica Panamericana del municipio de Apartadó, en la zona de Urabá, los dos miembros de la Policía Nacional rescatados con graves heridas del accidente de un helicóptero en la zona rural de Carepa

 La directora médica de la Clínica Panamericana, Janet Cristina Castaño, detalló que los heridos tienen pronóstico reservado y reciben atención médica especializada

 “Tenemos dos pacientes heridos en Clínica Panamericana, ambos con diagnostico muy reservado y estado crítico, ambos con quemaduras con el 20% y 50% de superficie corporal y ambos con fracturas”, informó la vocera del centro médico

 A esta hora se mantienen operativos de rescates de los 15 policías fallecidos en este accidente aéreo

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir