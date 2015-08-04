Policías heridos y en estado crítico reciben atención médica en Apartadó

En condiciones críticas fueron trasladados a la Clínica Panamericana del municipio de Apartadó, en la zona de Urabá, los dos miembros de la Policía Nacional rescatados con graves heridas del accidente de un helicóptero en la zona rural de Carepa

La directora médica de la Clínica Panamericana, Janet Cristina Castaño, detalló que los heridos tienen pronóstico reservado y reciben atención médica especializada

“Tenemos dos pacientes heridos en Clínica Panamericana, ambos con diagnostico muy reservado y estado crítico, ambos con quemaduras con el 20% y 50% de superficie corporal y ambos con fracturas”, informó la vocera del centro médico

A esta hora se mantienen operativos de rescates de los 15 policías fallecidos en este accidente aéreo