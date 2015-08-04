Despliegan operativo médico por accidente de aeronave de Policía en Carepa

La red pública hospitalaria de la región de Urabá, en Antioquia, habilitó los protocolos médicos para la atención de los 16 policías quienes resultaron heridos, tras la caída de un helicóptero Black Hawk en hechos que están en investigación

Iván Alexander Fajardo Puerta, subdirector del Hospital Francisco Antonio Zea de Carepa, confirmó que este martes al mediodía están siendo trasladados del corregimiento Piedras Blancas, vereda Polines, donde ocurrió el incidente a los centros asistenciales de Carepa y Apartadó. “Les están haciendo la extracción de forma aérea y están en traslado hacia el aeropuerto Antonio Roldán Betancur de Carepa (…) Ya activamos nuestros códigos, las alertas y nuestra cadena de llamados con todo el personal médico disponible. Ya dispusimos de las ambulancias al aeropuerto, porque ahí van a llegar a la recepción”, precisó el subdirector Fajardo Puerta a Caracol Radio

Dijo que en el terminal aéreo se dispusieron seis ambulancias del Hospital de Carepa, la Policía, la Décima Séptima Brigada del Ejército, el personal del propio aeropuerto para el traslado de los lesionados a los centros de distintas complejidades

“Todo lo que tenga que ver con traumas mayores sean dirigidos al segundo y tercer nivel que está en Apartadó y los traumas menores sean dirigidos aquí al primer nivel en Carepa. Esto para que no infartemos el segundo nivel y ni nosotros recibamos pacientes de segundo nivel que no seamos capaces de darles respuesta”, añadió el galeno

El helicóptero se precipitó este martes en zona rural de Carepa, mientras hacía parte de la operación Agamenón, contra la banda criminal del ‘Clan Úsuga’

Según la Policía se trató de una falla mecánica lo que inicialmente pudo haber ocasionado la caída de la aeronave oficial con 16 ocupantes.