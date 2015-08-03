Mujeres víctimas de La Escombrera en Medellín denuncian amenazas

Miembros de la organización cívica y de veeduría Mujeres caminando por la verdad, asociación integrada por familiares de los desaparecidos que estarían sepultados en La Escombrera, denunciaron intimidaciones al trabajo de veeduría que desarrollan en este sector de la Comuna 13 de Medellín

La señora Adriana Arboleda, líder de la asociación, confirmó a Caracol Radio que las presiones vienen de personas interesadas en que no se cierren otros sectores de La Escombrera, a donde aún siguen llegando escombros y basuras

“A nosotros no nos extrañó, ya lo veíamos venir y le habíamos planteado a la Fiscalía General de Nación, la necesidad de desarrollar un plan de seguridad, tanto para las víctimas como para los operarios y las organizaciones de derechos humanos y los funcionarios. Aquí se mueven intereses económicos muy grandes en todo este trabajo de escombreras”, afirmó la líder de las mujeres

Por su parte Jorge Mejía Martínez, consejero para la convivencia, la reconciliación y la vida, de la Alcaldía de Medellín, aseveró en Caracol Radio que se adoptaron las medidas para garantizar la integridad de todos los actores de la excavación en La Escombrera

“Se tomaron tres medias, asegurar el anillo donde está el polígono número uno, en la periferia aumentar la presencia de la policía, particularmente con caballos, tipo carabineros, la policía tiene un campamento. Además en el sector donde opera la delincuencia organizada se ha incrementado la presencia de la fuerza pública”, afirmó el consejero delegado por la Alcaldía de Medellín

Agregó que se están tomando medidas jurídicas para cerrar lo más rápido posible las otras zonas de La Escombrera que permanecen abiertas

Llegó la maquinaria El señor Mejía Martínez puntualizó que las excavaciones no iniciaron hoy porque todavía están esperando la orden del topógrafo para garantizar la estabilidad de los terrenos, pero en la zona ya se encuentran las máquinas pesadas, como retroexcavadoras, contratadas para esos fines

“No se inició (la excavación) porque no se ha terminado la adecuación del polígono. Es necesario iluminarlo, porque debe estar iluminado las 24 horas. Igualmente, con los topógrafos estamos terminando de cuadricular el terreno. Cada metro cuadrado tiene que estar identificado y enumerado. Para el miércoles en la mañana, con seguridad, se tiene que estar dando la primera palada”, agregó el señor Mejía Martínez a Caracol Radio

Además confirmó que el primer polígono se incrementó en 15 metros para buscar más restos óseos que estarían en el sector

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