Personería de Medellín pide al Gobierno solucionar el problema carcelario

El personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas, asegura que la situación de las cárceles en la ciudad y en el resto del país, no va a mejorar si no existe una verdadera voluntad del Gobierno Nacional, debido a que cada día que pasa la situación de hacinamiento en los centros penitenciaros empeora

En diálogo con Caracol Radio, el personero Ardila Vargas expresó: “tuvimos una reunión con los altos directivos del Inpec y con el Viceministro de Justicia acá en Medellín, y veíamos que realmente no hay una voluntad grande del Gobierno Nacional. Dicen que no hay presupuesto y en eso nos quedamos, en la falta de presupuesto”

Según el señor Ardila Vargas, las actuales condiciones en las cárceles Bellavista y El Pedregal, son cada vez más complicadas como se observa en las celdas que son transitorias para luego asignarlos a los patios

“Las celdas primarias en El Pedregal que tiene una capacidad para 140, que son celdas de paso para luego ubicarlos en patios hoy más de 680 internos. Además, algunos están en canchas y sitios que no están adecuados para tener a los reclusos y por ende faltan duchas, unidades sanitarias y falta espacio”

Por otro lado, además de las cárceles hoy el problema también se trasladó a las estaciones de Policía de la ciudad

“Cada vez tenemos más hacinamiento, una gran problemática con las estaciones de Policía, estas estaciones hay hacinamiento donde hay más de 270 internos en ellas, donde son personas que no pueden estar sino por 24 horas, hoy se han tomado como centros carcelarios”, explicó el Personero de Medellín, a través de Caracol Radio

El personero Rodrigo Ardila confió en que para solucionar esta situación en algún porcentaje, por fin se inicie este mes la construcción del patio 5 de Bellavista que había sido evacuado por inminente riesgo para los internos

“El pabellón cinco por fin van a iniciar su remodelación en este mes de agosto, donde yo tuve la oportunidad de decirle a los representantes del Inpec y del Gobierno Nacional que llevamos año y medio esperando y siempre es lo mismo, lo vamos a iniciar, lo vamos a iniciar y nada. Porque si hay un pabellón que construir y ya estaba pronosticado y presupuestado y no se inicia, créame que es difícil que Bellavista sea descongestionada”, precisó el funcionario

Insistió en que se debe adelantar una Reforma Penitenciaria para atacar problemas que se tienen en las cárceles y además se debe más construir más centros carcelarios pero con condiciones diferentes donde los internos puedan trabajar, estudiar y verdaderamente resocializarse

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