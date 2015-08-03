Por brote de tuberculosis, Inpec no recibe más internos en cárcel de Itagüí

Desde este lunes, 3 de agosto, el sindicato del Inpec no recibirá más internos en la cárcel de máxima seguridad del municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, por un brote de tuberculosis que sufren algunas personas, y debido al hacinamiento del 216 por ciento

El presidente del sindicato del Inpec en Itagüí, teniente Raúl García, confirmó que los empleados del instituto no recibirán nuevos internos desde hoy y de manera definitiva, ante la crisis en la atención de esta enfermedad contagiosa

“Se hace más gravoso toda vez que la semana pasada se presentó un brote de TBC, el cual sigue avanzando. En este momento tenemos cinco internos diagnosticados con tuberculosis. Es decir, la cárcel está en peligro inminente de que se propague esta enfermedad”, confirmó el teniente García a Caracol Radio

Agregó que tampoco recibirán más reclusos porque la cárcel supera los niveles de hacinamiento hasta en un 216 por ciento, lo que hace inviable tener unas condiciones mínimas de salubridad y seguridad en el penal, dijo el Inpec

“El patio número 4 de este establecimiento, presenta un hacinamiento del 498 por ciento, es decir, un patio que está habilitado para 61 internos, hoy alberga 362 internos”, explicó

Desde hace una semana, familiares de algunos internos había revelado que no había servicios en la atención hospitalaria para el brote de la enfermedad

“Tengo a mi hijo allá y a mí me da miedo, claro, porque yo veía allá el domingo a todo el mundo con tapa bocas. Yo le pregunté a él, que qué tenían, que si era que estaban con gripa y me dijo: allá hay una gente que está con tuberculosis”, reveló la madre de un interno a Caracol Radio. A esto se suma, que Caprecom habría retirado sus servicios de enfermería y medicina general para la atención de los casos con tuberculosis, según el Instituto Penitenciario

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