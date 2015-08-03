Se reanuda hoy la audiencia de juzgamiento para alias don Berna

Se reanuda hoy la audiencia de juzgamiento en contra el exjefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano alias don Berna, en la que se escucharán las versiones que entregó el postulado y se abrirá la posibilidad de que tanto las partes como la Sala puedan hacer aclaraciones y preguntas

Se espera que en esta ocasión el postulado a Justicia y Paz quien fungió como inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia y como comandante de los bloques Héroes de Tolová y Héroes de Granada, confiese plenamente sus delitos y diga quiénes fueron las personas o sectores económicos, políticos y de la fuerza pública que estuvieron detrás del paramilitarismo

Aquello que el postulado no precisó o no confesó en las versiones libres, puede ser reconocido en esta etapa de juzgamiento ante los magistrados, esperan las víctimas

En abril de 2014, el Colectivo José Alvear Restrepo solicitó formalmente a la Sala la exclusión de don Berna de la ley Justicia y Paz por no cumplir los requisitos para acogerse a esta ley, es decir, no seguir delinquiendo, colaborar con el esclarecimiento de los hechos y entregar sus bienes para la reparación efectiva de las víctimas

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, ha entregado versiones contradictorias sobre hechos como la Operación Orión que se desarrolló en la Comuna Trece, pues si bien inicialmente ante una Corte Federal de los Estados Unidos habló de una operación conjunta con ejército y policía, posteriormente negó la relación entre la fuerza pública y el Bloque Cacique Nutibara

Don Berna, quien fue extraditado a Estados Unidos, enfrenta una condena de la justicia norteamericana a 31 años de prisión por el delito de narcotráfico