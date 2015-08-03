Hombre confiesa un asesinato en Medellín y el juez lo dejó en libertad
El presunto homicida se presentó voluntariamente ante la Fiscalía a confesar el crimen de su pareja de 30 años
A pesar de haber confesado el crimen, el presunto asesino de su pareja sentimental, identificada como María Cecilia Mira Medina, se encuentra libre e insólitamente está pidiendo a las autoridades que lo capturen
Alias Gamba, como es conocido el confeso homicida, reveló que el día de su cumpleaños y en estado de embriaguez mató con un arma blanca a su pareja, de 50 años, en una vivienda del barrio San Pedro, noroccidente de Medellín
La Policía Metropolitana confirmó que esta persona se entregó en horas de la madrugada del domingo pero fue dejado en libertad dos horas después, porque, según el Juzgado del caso, no fue capturado en flagrancia y el fiscal debe adelantar la correspondiente investigación
El presunto asesino, arrepentido por lo ocurrido, asegura que quiere pagar su delito, y admitió que teme por su vida, e insiste en que con esas decisiones judiciales es muy fácil para cualquier delincuente escapar de las autoridades.