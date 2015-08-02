Eje Cafetero, corredor vial de estupefacientes a Bogotá y Medellín

El Comandante de la región de Policía número 3, Brigadier General, Herman Alejandro Bustamante, aseguró en Manizales que el delito que más preocupa a las autoridades es el tráfico local de estupefacientes que ha generado el aumento de consumo, una realidad que según el alto oficial es un problema de salud pública

Al consumo local, se suma que el Eje Cafetero se está convirtiendo en un paso obligado de personas que pretenden ingresar estupefacientes a Bogotá y Medellín, en su mayoría marihuana “hemos intensificado los operativos en asocio con otras dependencias y entidades para evitar el paso de estupefacientes por vías de Caldas Quindío y Risaralda”

Según el comandante las cifras más altas de consumo se tienen en las tres ciudades capitales. En Armenia y Pereira se han detectado personas adictas a la heroína, situación que no ha sido evidenciada en Manizales. La marihuana es la de más consumo

Este año se han incautado en Caldas, Quindío y Risaralda, mediante allanamientos, requisas y operativos 8.9 toneladas de marihuana.