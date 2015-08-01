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31 jul 2026 Actualizado 13:45

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Economía

Alcaldía de Medellín destaca incremento del empleo formal en la ciudad

El desempleo en Medellín disminuyó en 0,5 puntos porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior.

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El desempleo en Medellín disminuyó en 0,5 puntos porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior, pasando de 11,2% a 10.7%

 Según el reporte publicado por el DANE, Medellín y el Valle de Aburrá registró una tasa de desempleo de 10,7%, cifra correspondiente al trimestre móvil abril – junio de 2015

 En los trimestres móviles que van de 2015, el desempleo en Medellín viene disminuyendo a una tasa superior a la presentada en el promedio nacional

 Los sectores de mayor crecimiento en número de ocupados fueron: industria manufacturera, transporte y actividades inmobiliarias

 La ciudad aporta el 60% de los ocupados en la industria manufacturera del país

 Mientras Medellín presenta una disminución en su tasa de desempleo de 1,7 puntos porcentuales en el periodo enero-marzo a abril-junio, el promedio nacional ha venido disminuyendo tan solo en 0,9 puntos porcentuales, y en 0,7 en las principales 13 ciudades del país, respectivamente. 

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