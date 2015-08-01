Alcaldía de Medellín destaca incremento del empleo formal en la ciudad
El desempleo en Medellín disminuyó en 0,5 puntos porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior.
El desempleo en Medellín disminuyó en 0,5 puntos porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior, pasando de 11,2% a 10.7%
Según el reporte publicado por el DANE, Medellín y el Valle de Aburrá registró una tasa de desempleo de 10,7%, cifra correspondiente al trimestre móvil abril – junio de 2015
En los trimestres móviles que van de 2015, el desempleo en Medellín viene disminuyendo a una tasa superior a la presentada en el promedio nacional
Los sectores de mayor crecimiento en número de ocupados fueron: industria manufacturera, transporte y actividades inmobiliarias
La ciudad aporta el 60% de los ocupados en la industria manufacturera del país
Mientras Medellín presenta una disminución en su tasa de desempleo de 1,7 puntos porcentuales en el periodo enero-marzo a abril-junio, el promedio nacional ha venido disminuyendo tan solo en 0,9 puntos porcentuales, y en 0,7 en las principales 13 ciudades del país, respectivamente.