Forjando Futuro espera que alias el Alemán siga colaborando con la justicia

La fundación Forjando Futuro, que representa a victimas desplazadas por los paramilitares, conceptuó que aún falta reparar a muchas de las víctimas en la zona de Urabá

Gerardo Vega Medina, director de la fundación, insistió que John Freddy Rendón, alias el Alemán, debe continuar colaborando con la justicia especialmente haciendo relación de los empresarios y la financiación a los grupos armados de derecha. “Los miembros de las autodefensas en las versiones libres confesaron que grupos de empresarios participaron en la financiación de las autodefensas, eso sigue en la impunidad, son deudas que están con las víctimas de Colombia y en especial en la de Urabá, que son más de 14 mil las asesinadas en década y media”, declaró Vega Medina

Para el representante de las víctimas, la salida de los exjefes paramilitares debe ayudar en la consolidación del posconflicto, pero también en la reparación y que ellos están obligas a seguir colaborando con la justicia

“Es una decisión judicial por cumplimiento de la pena, una pena anticipada y una pena alternativa, nosotros respetamos las decisiones de los magistrados de justicia y paz, lo hicieron en el procedimiento de esa ley, de la ley 977 del 2005, sin embargo sabemos que en Urabá hay circunstancias muy complicadas, hay bandas criminales, hay 18 personas asesinadas como reclamantes de tierra, ojalá que estas liberaciones sirvan para el tema del posconflicto”, agregó Vega Medina

Concluyó que es necesario que el gobierno obligue a las empresas, como la comercializadora bananera Chiquita Brands, a reparar a las víctimas, esto por ser financiadora de los grupos paramilitares

Además pidió que las sanciones económicas generadas por Estados Unidos a la multinacional sean trasladadas al fondo de reparación en Colombia

Alias el Alemán quedó en libertad después de ocho años de cárcel tras acogerse a la desmovilización y a la Ley de Justicia y Paz