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31 jul 2026 Actualizado 13:44

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Política

Empresarios de Antioquia preparan propuesta de posconflicto en Colombia

La iniciativa es liderada por la Andi en alianza con la fundación Proantioquia y la Universidad Eafit.

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Los industriales antioqueños en conjunto con la academia vienen preparando una propuesta para atender, un eventual periodo de postconflicto, en caso de llegarse a un acuerdo en las conversaciones de paz, que adelanta el Gobierno Nacional y las Farc, en Cuba

 Aunque prefirió entregar mayores detalles, el gerente de la Andi en Antioquia, Juan David Pérez, confirmó que se trata de una iniciativa enfocada en proyectos de encadenamiento productivo para las personas desmovilizadas

 “En el caso de la Andi hemos efectuado una gran alianza con Proantioquia y la Universidad Eafit y estamos construyendo conjuntamente lo que va a ser nuestra estrategia, nuestro rol y nuestra participación en un posible escenario de postconflicto (…) esto se viene trabajando de una manera tranquila y de una manera privada”, reveló el dirigente gremial a Caracol Radio

 Por los acuerdos a los que han llegado los empresarios y la academia, descargan la responsabilidad en la vocería sobre los industriales reunidos en Proantioquia, el gremio que ha reiterado personalmente su respaldo del proceso de paz, al presidente Juan Manuel Santos

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